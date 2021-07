Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: Zwei Verletzte und 14.500,- Euro Sachschaden

Hamm-Osten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostenallee Höhe Kurpark wurden am Dienstag, 13. Juli, gegen 13 Uhr zwei Personen verletzt. Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Ostenallee in westlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte in Höhe des Kurparks zu wenden. Ein 21-jähriger Seat-Fahrer fuhr dahinter ebenfalls in Fahrtrichtung Westen und stieß mit dem Skoda zusammen. Die Skoda-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde dann schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt; er wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Eine Fahrspur wurde während der Unfallaufnahme bis zirka 14 Uhr gesperrt; es kam zu keinen großen Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 14.500,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell