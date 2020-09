Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 16:02 Uhr - Mittelbaden

Mittelbaden (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit wurden 26 Straßenbaustellen in den Bereichen Haslach, Zell am Harmersbach, Gernsbach, Forbach und Lahr kontrolliert. Neben leichten Mängeln muss in Haslach eine Baustelle in Bezug auf die Vorfahrtsbeschilderung nachgebessert werden.

