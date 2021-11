Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin nach Alleinunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Sonntag, 07. November, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich auf der Banningstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 56 - jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 56-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Banningstraße in nördliche Richtung. In Höhe der WDI kam sie auf den regenfeuchten Bahnschienen ins Rutschen und stürzte. Die Pedelec-Fahrerin wurde mittels RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 20 Euro geschätzt. (kap)

