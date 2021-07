Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am 23.07.2021, zwischen 08:35 Uhr und 09:00 Uhr, kam es auf dem Goerdelerplatz in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher streifte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes-Benz. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro an der linken Fahrzeugseite. Der Geschädigte stellte fest, dass zuvor ein schwarzer PKW, ähnlich einem SUV, unmittelbar daneben geparkt war. Inwieweit dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht steht, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

