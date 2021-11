Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte drangen am frühen Sonntagmorgen, 7. November, gegen 02.50 Uhr in eine Tankstelle an der Hammer Straße ein. Der oder die Täter brachen eine Metalltür auf und gelangten so in die Büroräume der Tankstelle. In den Verkaufsraum gelangten sie nicht. Zu möglichem Diebesgut sowie dem entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell