Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Osten (ots)

Leicht verletzt wurde ein 13-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Marker Allee am Freitag, 5. November. Gegen 13.30 Uhr befuhr der 13-Jährige mit seinem Fahrrad die Marker Allee auf dem südlichen Radweg in östlicher Richtung. Eine 51-jährige Mini-Cooper-Fahrerin bog vom Parkplatz des Landesarbeitsgerichts auf die Marker Allee ab und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der 13-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell