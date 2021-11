Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Perfider Telefonbetrug durch falsche Polizeibeamte: Hoher Schaden für Senior aus Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 2. November, wurde ein Senior aus Hamm um Wertsachen eines niedrigen sechsstelligen Betrags erleichtert.

Ein Telefonbetrüger erschlich sich zunächst über einen Zeitraum von zwei Wochen als angeblicher Hammer Polizeibeamter das Vertrauen des Rentners. Eine rumänische Bande soll es auf die Wertgegenstände des Seniors abgesehen haben. Dem Mann wurde glaubhaft gemacht, dass sogar ein Mitarbeiter seines Geldinstituts mit der Bande zusammenarbeite und seine Werte in Gefahr seien. Daher wurde der Rentner von dem falschen Polizisten angewiesen, seine Wertgegenstände von der Bank zu holen und der Polizei zu übergeben.

Am Dienstagnachmittag kam es dann zur Übergabe der Wertsachen, die der Geschädigte in einem schwarzen Stoffbeutel dem Abholer, der sich ebenfalls als Polizist ausgab, an der Haustür seiner Wohnanschrift aushändigte.

Zu ihm liegen folgende Beschreibungsmerkmale vor: männlich, etwa 1,80 m groß, vermutlich Deutscher, schlanke Gestalt, dunkel bekleidet, trug eine bunte Pudelmütze und einen Schal als Mundschutz.

Am Folgetag witterte der Geschädigte den Betrug und informierte die Polizei.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen, die am Dienstag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr Beobachtungen im Bereich Dortmunder Straße, Ecke Schmiedestraße und dem dortigen Gewerbegebiet gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de mit der Polizei Hamm in Verbindung zu setzen. Hierbei sind neben Angaben zu verdächtigen Personen auch Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen in dem genannten Bereich für die Ermittler von Bedeutung.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich!

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen.

Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus.

Beenden Sie das Telefonat - legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

Sensibilisieren Sie ältere Angehörige und klären Sie sie über die perfiden Machenschaften der Betrüger auf.(hei)

