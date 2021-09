Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen

Bad Bergzabern (ots)

Mit Beginn des neuen Schuljahres wurden, insbesondere an den Grundschulen und dem Schulzentrum in Bad Bergzabern, verstärkte Kontrollen durchgeführt. Sowohl das Verkehrsverhalten der Kraftfahrer und Schüler, welche zu Fuß zur Schule gehen, als auch die Rad fahrenden Schüler wurden beobachtet. Den ABC-Schützen wurde beim Überqueren der Fahrbahnen Hilfestellungen gegeben und auf den Transport der Schülerinnen und Schüler ein Augenmerk gelegt. Am Schulzentrum Bad Bergzabern mussten mehrere Fahrzeugführer wegen Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot und fünf Verkehrsteilnehmern wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes beanstandet werden. Bei der Kontrolle der Schulbusse wurden 3 Busse wegen dem Fehlen von Fahrzeugurkunden, fehlender Nothammer und fehlende Warnleuchte sanktioniert. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Ludwigsplatz musste erfreulicherweise kein Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Die Kontrollen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell