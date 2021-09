Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen anlässlich der B 10 Sperrung - Tempo 50 überwacht

Annweiler (ots)

Anlässlich der Sperrung der B 10 wurde auf der Landstraße 490 bei Annweiler eine Geschwindigkeitsmessung mittels Blitzeranhänger in der Zeit vom 30.08 bis 01.09.2021 durchgeführt. In dem Messzeitraum, welcher sich auf drei Tage erstreckte, wurden insgesamt 14389 Fahrzeuge überprüft, hierbei konnten 160 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die Beanstandungsquote lag somit bei 1,11 %. Derzeit ist ein Tempolimit von 50 km/h an der Örtlichkeit angeordnet. Der Spitzenreiter wurde mit 84 km/h gemessen.

