Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Erste Bilanz der Schulwegkontrollen

Germersheim (ots)

Pünktlich zum Schulbeginn hat die Germersheimer Polizei an Schulen im Dienstgebiet Schulwegkontrollen durchgeführt und dabei insbesondere die sogenannten Elterntaxis ins Visier genommen. Der Schutz unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer ist ein wichtiger Baustein der täglichen Verkehrssicherheitsarbeit. Dabei kann seitens der Polizei weitestgehend eine positive Bilanz gezogen werden. Die meisten Verkehrsteilnehmer haben sich an die Verkehrsregeln gehalten und die Kontrollen auch positiv wahrgenommen. Vereinzelte Eltern zeigten jedoch das Bedürfnis, ihre Kinder am liebsten bis "ins Klassenzimmer" fahren zu wollen, wodurch es teilweise zu unübersichtlichen Verkehrssituationen gekommen ist. Fahren Sie rücksichtsvoll und zurückhaltend und passen Sie ihre Fahrweise den an den Schulen besonderen örtlichen Gegebenheiten an. An der Grundschule in Weingarten und der Eduard-Orth-Schule in Germersheim mussten insgesamt acht Verkehrsteilnehmer verwarnt werden. Wir setzen unsere Schulwegkontrollen auch in den kommenden Tagen fort.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell