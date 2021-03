Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis in zwei Fällen

A7/Soltau und Walsrode (ots)

Am Samstag wurden im Verlauf des Tages durch Polizeibeamte auf der A7 zwei Pkw-Anhänger-Gespanne festgestellt, deren zulässige Gesamtmasse über 3500kg lag und der Anhänger in beiden Fällen schwerer als 750kg war. Die jeweiligen Fahrer der Gespanne waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den jeweiligen Fahrzeugführer ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

