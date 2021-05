Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ohne Zeugen geht es nicht weiter

Lippstadt (ots)

Die Unfallsachbearbeitung der Polizei in Lippstadt bittet um Unterstützung. Am Freitag (21. Mai) befuhr ein 42-jähriger Lippstädter, gegen 10.05 Uhr, mit seinem schwarzen Opel aus Fahrtrichtung Rixbecker Straße kommend die Oststraße in Richtung Woldemei. Ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer überholte einen Radfahrer und geriet aufgrund dessen auf seine Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 42-Jährige nach rechts aus und touchierte hierbei einen geparkten Wagen. Der Mercedes- und Radfahrer setzten ihre Fahrt fort. Die Polizei bittet nun die beiden oder auch weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Der Lippstädter konnte den Fahrer und seinen Wagen wie folgt beschreiben:

- Silberner Mercedes-Benz Kombi, älteres Modell mit "stehenden" Sterin auf der Motorhaube - Der Fahrer hatte dunkelblondes Haar und trug ein weißes T-Shirt

Der Radfahrer trug einen Fahrradhelm und eine dunkle Jacke. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 600 Euro ein. (reh)

