Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrerflucht in der Schültingerstraße

Soest (ots)

Circa 1.000 Euro Sachschaden an einem geparkten, hellblauen Opel Corsa aber vom Unfallverursacher keine Spur. Dies ist das vorläufige Ergebnis einer Unfallflucht auf der Schültingerstraße am Mittwoch (26. Mai), zwischen 14.05 Uhr und 15.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

