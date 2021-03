Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/Radfahrerin verletzt, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag (19.03.21) nach einer Kollision mit einer 18-jährigen Radfahrerin weitergefahren. Der Beifahrer hat die Dülmenerin nach dem Zusammenstoß noch angeschnauzt.

Die Frau befuhr gegen 7.45 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Elsa-Brändström-Straße in Richtung Lüdinghauser Straße. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich Elsa-Brändström-Straße/Kreuzweg ein, um diesen zu überqueren. Der Fahrer eines roten Autos fuhr aus gleicher Richtung kommend in die Kreuzung ein und bog rechts ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei die 18-Jährige leicht verletzt wurde. Der Beifahrer öffnete seine Tür und beschimpfte die 18-jährige.

Dieser soll um die 50 Jahre alt und dicklich sein. Er hat mittelange, leicht gräuliche Haare und trägt eine eckige Brille.

Zur Unfallzeit sollen sich weitere Personen an der Stelle befunden haben, die etwas gesehen haben könnten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell