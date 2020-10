Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ascheberger Straße/Baustellenampel zerstört

Coesfeld (ots)

Ob jemandem die Rotphase zu lange gedauert hat? Auf jeden Fall hat ein unbekannter Autofahrer eine Baustellenampel an der L844 in Fahrtrichtung Davensberg zerstört. Ein Zeuge meldete das gegen 21.35 Uhr am Sonntag (18.10.20). Teile davon lagen am Fahrbahnrand und im Graben. Die zweite Ampel auf der anderen Seite war intakt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

