Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hochwertiger Pkw gestohlen

Hamm-Herringen (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend, gegen 21.50 Uhr, einen blauen Toyota Lexus vom Gelände eines Autohauses an der Schmiedestraße gestohlen. An dem abgemeldeten Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Das Auto hat einen Wert von etwa 45000 Euro. Die Täter können derzeit nicht näher beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell