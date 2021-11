Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erst eingeschlafen dann geflüchtet - Betrunkener baut Unfall

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 2. November, 11.30 Uhr, kam es auf der Fangstraße an einer roten Ampel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Lkw - der Fahrer des Audi war betrunken eingeschlafen und versuchte zu flüchten. Der 40-jährige Hammer stand an der roten Ampel der Kreuzung Fangstraße / Kamener Straße, als hinter ihm ein 44-jähriger Lkw-Fahrer anhielt. Nachdem der Audi trotz Grünlicht nicht weiterfuhr, überholte der Lkw-Fahrer den Audi und erblickte den Fahrer: Er lag mit beiden Armen schlafend auf dem Lenkrad. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Lkw vor den Audi und hielt an der mittlerweile erneut rotzeigenden Ampel, um nach dem schlafenden Fahrer zu sehen. Plötzlich knallte der Audi in das Heck des Daimler-Lkw. An der Fahrertür des Unfallwagens angekommen alarmierte der 44-Jährige die Polizei. Denn neben lauter Musik kam ihm auch die Fahne des Fahrers entgegen. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann schaffte es auszusteigen und versuchte vor den Zeugen und der hinzugerufenen Polizei zu flüchten. Ohne Erfolg. Auf der Großen Werlstraße griffen die Einsatzkräfte den Mann auf. Das Resultat: Dem Mann wurde bereits vor einiger Zeit wegen gleichgelagerter Delikte die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen. Sein mitgeführter Führerschein ist augenscheinlich gefälscht. Zusätzlich erwarten den Mann Strafanzeigen wegen Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer.(mg)

