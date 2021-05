Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464

Holzgerlingen: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge eines Überholmanövers stürzte ein 20-jähriger Motorradfahrer am Dienstag gegen 08:10 Uhr auf der Bundesstraße 464 (B464) bei Holzgerlingen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 20-Jährige kam über die B464 aus Richtung Böblingen und ordnete sich zunächst auf Höhe Holzgerlingen beim Kreuzungsbereich zwischen der B464 und der Erlachstraße auf die dortige Linksabbiegespur ein. Als die Ampel für die beiden Geradeausspuren auf Grün schaltete, entschloss sich der 20-Jährige auf den linken der beiden Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er aber vermutlich einen dort befindlichen 49-jährigen BMW-Fahrer, der zur Vermeidung einer Kollision auf die rechte Fahrspur ausweichen musste.

In der Folge verlor der 20-Jährige mutmaßlich die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr gegen eine Verkehrsinsel. Aufgrund der Kollision stürzte der junge Mann von seinem Fahrzeug und schlitterte noch etwa 50 Meter weit über den Asphalt. Auch das Motorrad rutschte noch einige Meter über die Fahrbahn.

Während sich der 20-Jährige schwere Verletzungen zuzog und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand am Motorrad ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell