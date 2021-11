Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwoch, 3. November, wurde ein 57-Jähriger Motorradfahrer um 6.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Große Werlstraße leicht verletzt.

Eine 25-Jährige aus Hamm fuhr in ihrem Auto auf der Große Werlstraße in Richtung Süden. Bei einem Wendemanöver kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer aus Hamm, der in Richtung Norden unterwegs war.

Der 57-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in eine Hammer Klinik gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, das Auto wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die Große Werlstraße zwischen der Kamener Straße und der Kleinen Werlstraße gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.(hr)

