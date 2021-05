Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (17.05.2021)

Am Montag, zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr, ist ein Unbekannter auf der Friedrichstraße zu dicht an einem geparkten VW Multivan vorbeigefahren und hat so das vor Gebäude Nr. 6 geparkte Fahrzeug beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Van in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der begangenen Unfallflucht nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

