Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße zwischen einem Fahrradfahrer und einem Toyota am Dienstag, 2. November, 10.40 Uhr, wurde ein 78-jähriger Hammer leicht verletzt. Als ein 64-jähriger Toyota-Fahrer auf der Ahlener Straße in Richtung Norden befuhr, kollidierte er beim Einbiegen auf einen Supermarkt-Parkplatz mit einem 78-jährigen Radfahrer, der ihm auf dem westlichen Radweg entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mg)

