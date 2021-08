Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Waldbrandeinheit aus NRW im Einsatz in Griechenland

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bonn (ots)

Griechenland, Peloponnes; 13.08.2021 17:00 Uhr

Seit drei Tagen ist die Waldbrandeinheit aus NRW in Griechenland im Waldbrandeinsatz tätig. Nach der Ankunft am 10.08. in der Region Peleponnes bezogen die 57 Einsatzkräfte ihr Basislager an einem Stausee in der Nähe der Stadt Tropea. Ursprünglich sollte dieses in der Nähe der Ortschaft Heria errichtet werden. Da sich jedoch abzeichnete, dass dieser Bereich durch die starken Winde auch vom Feuer betroffen sein wird, wurde der Standort der Basis geändert. Die Waldbrandeinheit aus NRW versorgt sich im Basislager komplett autark, auch die Verpflegung wird durch mitgeführte Kräfte sichergestellt. Nach der Einweisung der Einsatzkräfte durch die örtlichen Behörden und das Vorauskommando der Feuerwehr Bonn, sowie der Abstimmung mit örtlichen Feuerwehrkräften und weiteren ausländischen Einheiten, teilte sich die Waldbrandeinheit für die kommenden Tage in zwei Teams auf. Während eine Hälfte im Brandeinsatz ist, kümmert sich das andere zweite Team um das Lager und die Wartung und Pflege der eingesetzten Geräte. Für das Team im Außeneinsatz beginnt der Arbeitstag um 07:00 Uhr. Nach dem Erhalten des Einsatzauftrags erfolgt die Anfahrt zum Einsatzort. Da die Einsatzstellen außerhalb der Hauptstraßen häufig in unwegsamen Gelände liegen, ist hier eine genaue Planung der Anfahrt nötig. Nach dem Eintreffen arbeiten die Kräfte in der Regel nahezu autark. Von den örtlichen Behörden sind ortskundige Einweiser dabei, die das Team unterstützen. In den ersten beiden Tagen waren die eingesetzten Einheiten neben Löscharbeiten besonders bei der Wasserversorgung gefragt. Mit den Tanklöschfahrzeugen wurde Löschwasser zu abgelegenen Einsatzstellen gebracht, um den dort tätigen Kräften das Arbeiten zu ermöglichen. An einem zentralen Ortsplatz wurde eine mobile Löschwasserentnahmestelle errichtet und immer wieder aufgefüllt, an der die Löschfahrzeuge des Einsatzabschnitts wieder mit Löschwasser befüllt werden konnten. Am heutigen Freitag hat sich die Lage vor Ort etwas entspannt. Viele Feuer sind unter Kontrolle. Derzeit sind die Kräfte aus NRW, bei weiterhin hohen Temperaturen, hauptsächlich mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Dabei geht es vor allem darum, versteckte Glutnester aufzufinden und abzulöschen. Dies klingt zunächst trivial, ist jedoch enorm wichtig, um zu verhindern, dass bei auffrischendem Wind das Feuer wieder aufflammt. Häufig sind die Glutnester im Boden oder hinter Baumrinden verborgen. Dementsprechend muss mit Werkzeugen der Boden sowie die Baumrinde aufgebrochen werden, ehe die Glutnester mit Wasser abgelöscht werden. Dies ist bei den herrschenden Außentemperaturen um 40° C sehr anstrengend. Es wird sehr genau darauf geachtet, dass die Einsatzkräfte regelmäßige Pausen machen und genug Trinkwasser zu sich nehmen. Trotz der Strapazen ist die Stimmung bei den eingesetzten Kräften sehr positiv. Die Rückkehr der Einheit wird in der kommenden Woche erwartet. Derzeit beginnen die Planungen für die Rückkehr. Insgesamt sind 57 Kräfte der Feuerwehren Bonn, Königswinter und Leverkusen, des DRK Bonn und MHD Bonn sowie Fachberater der Hilfsorganisation @fire vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell