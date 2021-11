Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laube brennt - Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 2. November, 22.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage auf der Grünstraße gerufen. Anwohner bemerkten den Brand der Laube und alarmierten die Rettungskräfte - in der Laube befanden sich keine Personen. Kurz vor demBrand war der Kamin in Benutzung. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.(mg)

