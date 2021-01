Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angriff auf eine Frau aufgeklärt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Wie wir bereits am Mittwoch, 20. Januar mit dem Polizeibericht Nr. 20 berichteten, griff ein zunächst unbekannter Mann am Sonntag, 17. Januar, gegen 15.20 Uhr, eine Frau auf der Boos-Fremery-Straße an. In diesem Fall baten wir um Zeugenhinweise. Durch Ermittlungen konnten die Beamten des Kriminalkommissariats Geilenkirchen jetzt den Täter eindeutig identifizieren. Es handelt sich um einen polizeibekannten 38-jährigen Mann aus Heinsberg. Bei seiner Tat hatte der Täter zudem eine weitere Frau geschlagen und getreten. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

