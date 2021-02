Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung - Mann auf Kinderspielplatz schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

25. Februar 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.02.2021 - Geesthacht

Wie bereits berichtet kam es am Samstagabend (20.02.2021) gegen 19 Uhr auf dem Kinderspielplatz Gerstenblöcken/ Richtweg in Geesthacht zu einem tätlichen Angriff auf einen 19-Jährigen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4844773

Im Zuge der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Geesthacht wurde ein 20-jähriger Mann aus Geesthacht als Tatverdächtiger identifiziert. Da dieser flüchtig war, erließ das Amtsgericht Schwarzenbek auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck am 23.02.2021 Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Bereits einen Tag später, am 24.02.2021, stellte sich der Tatverdächtige mit seinem Rechtsbeistand in Hamburg. Dort wurde er umgehend vorläufig festgenommen und noch am selben Tage dem Haftrichter in Schwarzenbek vorgeführt. Die Vollstreckung des Haftbefehls wurde gegen Auflagen, mit denen der Fluchtgefahr begegnet werden soll, außer Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde daher nach Abschluss der noch offenen polizeilichen Ermittlungen nicht in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, sondern aus dem Gewahrsam entlassen. Bei Verstoß gegen die Auflagen hat das Gericht jederzeit die Möglichkeit, den Untersuchungshaftbefehl wieder in Vollzug zu setzen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

