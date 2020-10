Polizeidirektion Lübeck

Neues Logo "Sicher Rad fahren in Lübeck"

Lübeck (ots)

Seit Juli 2020 führt die Polizeidirektion Lübeck ihr Konzept "Sicher Rad fahren in Lübeck" durch.

Kontroll- und Präventionsmaßnahmen richten sich gleichermaßen an Radfahrerinnen und Radfahrer als auch an den motorisierten Kraftfahrzeugverkehr in der Hansestadt.

Ziel ist es, die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrenden zu reduzieren und das Radfahren in Lübeck sicherer zu machen.

Schwerpunkte sind dabei unter anderem die korrekte Nutzung der Geh-und Radwege, Sicherheit durch Sichtbarkeit, die Thematik "Ausreichender Seitenabstand" und das verbotswidrige Parken bzw. Halten auf Radwegen durch PKW.

Das neu gestaltete Logo "Sicher Rad fahren in Lübeck" wird künftig alle Präventionsmeldungen rund um die Thematik "Sicherer Radverkehr" schmücken.

In den kommenden Wochen geht es dabei verstärkt um die funktionstüchtige Beleuchtung am Fahrrad und die gute Erkennbarkeit von Radfahrenden im Straßenverkehr.

