Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Liste der Anzeigen wird länger...

Kaiserslautern (ots)

Die Liste seiner Strafanzeigen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch um drei weitere verlängert. Zum wiederholten Mal wurde der 22-Jährige am Mittag beim Ladendiebstahl erwischt. Diesmal beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes am Stiftsplatz, wie der Täter mehrere Lebensmittel in seiner Hose verstaute. Als der Mann den Markt verlassen wollte, ohne zu bezahlen, wurde er aufgehalten.

Wie sich herausstellte, hatte der Dieb keinen Ausweis bei sich - dafür aber drei Messer. Deshalb wurde die Polizei hinzugezogen.

Die Polizisten konnten den amtsbekannten 22-Jährigen identifizieren und die Messer sicherstellen. Weil der Mann während der polizeilichen Maßnahme noch einen Beamten beleidigte, wird gegen ihn jetzt wegen Ladendiebstahls mit Waffen, Verstoß gegen das Waffengesetz und Beleidigung ermittelt.

Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Er erhielt einen Platzverweis für den Stiftsplatz bis zum nächsten Morgen. |cri

