Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Mit Promille am Steuer

Ein 44-Jähriger fuhr in der Nacht auf Dienstag mit deutlich zu viel Promille Auto. Eine Streife des Polizeireviers Buchen hielt den Ford des Mannes gegen Mitternacht in der Seckacher Bahnhofstraße für eine Verkehrskontrolle an und nahm sogleich deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Test bestätigte den Eindruck der Beamten und zeigte über 2,1 Promille an. Der 44-Jährige musste die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten und außerdem seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Höpfingen: Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Ein Fahrradfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall bei Höpfingen schwer verletzt. Der Mann radelte gegen 17 Uhr auf der Landstraße zwischen Walldürn und Höpfingen-Waldstetten und kam vermutlich aufgrund von alkoholischer Beeinflussung nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der 59-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Subaru einer 30-Jährigen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hier stellte sich auch heraus, dass der Mann knapp 1,5 Promille hatte. Auch die Fahrerin des Subaru wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Hardheim: Schmierereien am Schulzentrum

Unbekannte Graffiti-"Künstler" haben am Wochenende ein Schulzentrum in Hardheim verunziert. In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag waren der oder die Täter auf das Gelände in der Schulstraße gegangen und hatten sich dort an einer Wand des überdachten Pausenhofs zu schaffen gemacht. Hier sprühten sie mehrere verunglimpfende Schriftzüge mit brauner und dunkelroter Sprühfarbe auf die Wand. Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken haben, werden gebeten, diese dem Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell