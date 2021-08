Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen beobachten Unfallflucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dank der Hinweise aufmerksamer Zeugen kann eine Unfallflucht in Enkenbach-Alsenborn geklärt werden. Die Zeugen hatten am Mittwochmittag kurz vor halb 1 beobachtet, wie ein Lkw durch die Leininger Straße fuhr und beim Abbiegen mit seinem Anhänger einen ordnungsgemäß geparkten Pkw streifte.

Der Lkw-Fahrer stoppte daraufhin, stieg aus und schaute sich den angerichteten Schaden an: eine Delle im hinteren Kotflügel sowie Kratzer an der Stoßstange blieben an dem Seat zurück. Trotzdem setzte sich der Lkw-Fahrer einfach wieder ans Steuer und fuhr davon.

Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Lkw-Anhängers und meldeten es der Polizei. Der Halter konnte bereits ermittelt werden, die Suche nach dem verantwortlichen Fahrer läuft. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell