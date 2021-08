Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker scheitern

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gescheitert sind unbekannte Täter in Weilerbach beim Versuch, in der Straße "Hohl" ein Auto aufzubrechen. Der Halter meldete der Polizei, dass er am Wochenende eine Beschädigung im hinteren Bereich des Fahrzeugs auf der Fahrerseite entdeckt hatte.

Nach den Spuren zu urteilen, haben die Unbekannten versucht, die Dreieckscheibe aufzuhebeln. Dabei erlitt die Scheibe einen Sprung und es entstand ein Lackschaden am Rand des Fensters.

Es gelang den Tätern aber nicht, ins Innere des Wagens zu greifen und etwas herauszuholen. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

