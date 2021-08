Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Fahrer unter Drogen

Kaiserslautern (ots)

Nicht nur Drogen "intus", sondern auch bei sich hatte ein E-Scooter-Fahrer, der am Mittwochabend in eine Polizeikontrolle geriet. Als Polizeibeamte den 21-Jährigen gegen 19.20 Uhr in der Bruchstraße stoppten, stellten sie zunächst fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln steht. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der 21-Jährige wurde deshalb ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Doch nicht nur das: Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden dann auch mehrere Portionstütchen mit Marihuana gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am Nachmittag hatten Polizeibeamte in der Tirolfstraße einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 42-Jährige war bei einer routinemäßigen Kontrolle aufgefallen, weil er drogentypisches Verhalten an den Tag legte. Der Urintest erhärtete den Verdacht. Der Mann gab an, vergangene Woche einen Joint geraucht zu haben. Für die genauere Bestimmung der Wirkstoffe und der Konzentration wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den E-Scooter musste er stehen lassen; die Schlüssel wurden sichergestellt.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein junger Autofahrer, mit dem es eine Streife am späten Mittwochabend in der Mainzer Straße zu tun hatte. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der 19-Jährige die für Drogenkonsum typischen Auffälligkeiten. Als er daraufhin zum Urintest gebeten wurde, wollte der junge Mann "schummeln" und füllte den Becher mit Wasser - was natürlich sofort auffiel. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben und räumte bei der Gelegenheit dann auch ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben.

Eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist dem 19-Jährigen sicher. Da sich der junge Fahrer noch in der Probezeit befindet, muss er mit weiteren Konsequenzen rechnen, dazu gehören die Verlängerung der Probezeit sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar. |cri

