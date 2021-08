Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in die Kindertagesstätte in Weyerbusch

Weyerbusch (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 29./ 30.07.2021, in die Kindertagesstätte am Sportplatz in Weyerbusch einzubrechen. Sie beschädigten dabei zwei Türen und zwei Fenster, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell