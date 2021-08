Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger geschnappt

Kaiserslautern - Chemnitz - Kreis Kusel (ots)

Die Kaiserslauterer Polizei ist einem mutmaßlichen Betrügerpärchen auf die Schliche gekommen. Das Duo steht im Verdacht, im März dieses Jahres mit dem sogenannten Enkeltrick eine Seniorin in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (wir berichteten: https://s.rlp.de/0hgoC ) um 20.000 Euro betrogen zu haben.

Beamten der Polizeidirektion Chemnitz gelang es in der Nacht zu Mittwoch auf Grund Ermittlungen des Polizeipräsidiums Westpfalz die zwei mutmaßlichen Betrüger in einem Hotel in Eibenstock vorläufig festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern war beim Amtsgericht Kaiserslautern ein Durchsuchungsbeschluss für ein Hotelzimmer erwirkt worden, in welchem das mutmaßliche Betrügerpärchen am 03.08.2021 eingecheckt hatte. Beamte der Polizeidirektion Chemnitz durchsuchten die Unterkunft der 25-Jährigen und ihres 26-jährigen Komplizen sowie das von ihnen genutzte Fahrzeug. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem etwa 1.440 Euro Bargeld sowie mehrere Telefone.

Nachdem das Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehle erlassen hatte wurden die beiden mutmaßlichen Betrüger am gestrigen Nachmittag einem Chemnitzer Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die 26-Jährige und der 25-Jährige, die bisher keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht haben, wurden jeweils in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern indes an. Dabei wird auch geprüft, ob den beiden Tatverdächtigen weitere Betrugshandlungen zugeordnet werden können. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell