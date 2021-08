Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einem Dieb auf der Spur...

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ist einem Dieb auf der Spur, der sich am Mittwochnachmittag in der Kantstraße illegal bedient hat. Zeugen beobachteten, wie der junge Mann gegen 14.15 Uhr in ein offenstehendes Auto eindrang und sich aus der Geldbörse das Scheingeld herausholte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige konnte zwar bei der sofortigen Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden, ein Zeuge war sich jedoch sicher, den Mann erkannt zu haben und konnte auch eine genaue Beschreibung abgeben. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Dass der Täter sich einfach so am helllichten Tag aus dem Pkw-Innenraum bedienen konnte, lag daran, dass der Nutzer des Fahrzeugs gerade mit Ausladen beschäftigt war und sich nicht bei seinem Wagen befand - allerdings hatte er das Auto nicht verschlossen.

Deshalb in diesem Zusammenhang noch einmal unser dringender Appell: Verschließen Sie IMMER ihr Fahrzeug, sobald Sie sich davon entfernen - ganz egal, ob sie nur wenige Minuten oder mehrere Stunden weg sind, und auch unabhängig davon, ob sie nur wenige Meter entfernt oder "ums Eck" sind. Sobald Sie Ihr Auto nicht in greifbarer Nähe und Sichtweite haben, ist es sicherer, Türen und Fenster zu (ver-)schließen! Dieben genügt nämlich schon ein kurzer Moment, um sich ihre Beute aus dem Innenraum zu greifen und damit zu verschwinden... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell