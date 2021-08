Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haus mit Eiern beworfen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen schlechten "Scherz" haben sich unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in Queidersbach erlaubt. Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr bewarfen die Unbekannten ein Haus in der Waldstraße mit Eiern. Zwei der Eier flogen auch durch ein geöffnetes Fenster und landeten in der Wohnung einer Seniorin.

Fensterscheiben, Rollläden sowie Vorhänge wurden beschädigt und ebenso wie die Wohnung verschmutzt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250. |cri

