Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Kraftrad aus der Kurve geflogen

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem Kraftrad auf der B48 gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Jugendliche war zusammen mit zwei weiteren 17 und 18 Jahre alten Kraftradfahrern in Fahrtrichtung Hochspeyer unterwegs, als er gegen 14.20 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Vermutlich war der Jugendliche zu schnell in die Kurve gefahren, so dass er aus der Kurve hinaus getragen wurde - Zweirad samt Fahrer landeten im Gestrüpp. Der 17-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Schlüsselbein-Fraktur ins Krankenhaus gebracht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell