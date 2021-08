Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausverbot missachtet, Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Weil er trotz Hausverbot einen Drogeriemarkt in der Mall betrat, hat ein junger Mann am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sicherheitsmitarbeiter erkannten den 21-Jährigen, der wegen Vorfällen in der Vergangenheit den Markt nicht mehr besuchen darf.

Als die hinzugezogene Polizeistreife die Personalien des amtsbekannten Mannes überprüfte, händigte er freiwillig ein Tütchen mit grünen Blüten aus. Dabei handelt es sich vermutlich um Cannabis. Gegen den 21-Jährigen wird deshalb nicht nur wegen Hausfriedensbruchs, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis sowie ein einjähriges Hausverbot für die Mall. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell