Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker in der Wackenmühlstraße

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Wackenmühlstraße an einem BMW zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.30 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet?

Am frühen Mittwochmorgen stellte der Besitzer des grauen BMW fest, dass jemand in seinen Wagen eingedrungen sein muss und den Innenraum durchwühlt hat. Gestohlen wurden der Fahrzeugschein und mehrere OP-Masken sowie etwas Bargeld und eine Brille der Marke Ray Ban.

Wie die Täter sich Zugang zum Fahrzeug verschafften, ist noch unklar. Der Halter war sich sicher, den BMW - der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist - am Abend verschlossen zu haben.

Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

