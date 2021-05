Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 15. Mai 2021, zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr, zerschnitten bislang unbekannte Täter im Naturschutzgebiet im Moorbereich "Ginger Dose" ein sog. Hütenetz auf einer Länge von ca. 1,5 Metern. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lindern unter der Telefonnummer (0 59 57) 93 77 90 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, um 09.40 Uhr, befuhren ein 59-jähriger Mann aus Rastede und ein 42-jähriger Mann aus Leipzig mit ihren Pkws hintereinander die Garreler Straße (L847) in Fahrtrichtung Garrel. Beim Linksabbiegen des vorausfahrenden 59-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeugführer aus Leipzig, welcher sich gerade im Überholvorgang befand. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme machten beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 mit der Polizeistation Garrel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell