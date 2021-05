Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Pkw - Metalldiebstahl - Einbruch in Bürogebäude - Verkehrsunfallflucht - Missglücktes Überholmanöver - Vorfahrt missachtet

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Pkw

Grebenhain - Ein auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße abgestellter Audi A4 wurde in der Nacht zu Montag (10.05.) Ziel Unbekannter. Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und zerkratzten den Fahrzeuglack. Außerdem stahlen sie ein im Kofferraum befindliches, schwarzes Pedelec der Marke Kalkoff sowie das Display des Bordcomputers und des CD-Wechslers. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 800 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Metalldiebstahl

Grebenhain - Unbekannte Langfinger entwendeten am Sonntag (09.05.) mehrere Gusseisenrohre von einem umfriedeten Gartengrundstück in der Jean-Berlit-Straße. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Mücke - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag (07.05.) bis Montagmorgen (10.05.) in mehrere Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung in der Industriestraße ein. Auf bis dato unbekannte Art öffneten die Täter ein Fenster der Büroräume und gelangten so in das Gebäudeinnere. Die Langfinger brachen mehrere Schränke auf und entwendeten Geldkassetten samt Bargeld sowie Weinflaschen im Gesamtwert von rund 700 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld - Am Donnerstagmittag (06.05.), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Sattelzug die Hersfelder Straße in Fahrtrichtung der Fußgängerzone, als er an einer dortigen Engstelle eine Baustellenbeschilderung touchierte. Diese fiel gegen die Haustür eines 41-jährigen Alsfelders und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Mann aus Alsfeld folgte dem Sattelzug und verständigte die Polizei in Stadtallendorf, welche den Verursacher feststellte und eine Verkehrsunfallanzeige aufnahm.

Missglücktes Überholmanöver

Lauterbach - Am Montag (10.05.) befuhr ein Lkw-Fahrer mit Anhänger die Bundesstraße 254 aus Alsfeld kommend in Richtung Lauterbach und wollte vor Maar nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Der dahinterfahrende Pkw bemerkte dies rechtzeitig und bremste ab. Ein BMW-Fahrer fuhr in gleicher Richtung dahinter und überholte den vorausfahrenden Pkw. Anschließend kollidierte er mit dem Heck des abbiegenden Lkw-Anhängers. Am Hänger und am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Vorfahrt missachtet

Schotten - Am Montag (10.05.) befuhr ein Ford-Transit-Fahrer gegen 10:30 Uhr die Landstraße 3291 von Schotten in Richtung Rudingshain. Eine Audi-A3-Fahrerin fuhr die Kreisstraße 103 von Breungeshain und wollte nach links in die Landstraße 3291 einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Ford-Transit, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

