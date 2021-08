Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist in der Glockenstraße

Kaiserslautern (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochnachmittag in der Glockenstraße einem 25-jährigen Mann gezeigt. Er entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran herum. Zeugen riefen die Polizei. Als die Einsatzkräfte ankamen, befand sich der 45-jährige Tatverdächtige noch an Ort und Stelle. Die Beamten nahmen den amtsbekannten Mann mit zur Dienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell