Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Autoknacker - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Kaiserslautern (ots)

Anwohner in der Buchenlochstraße beobachteten am frühen Donnerstagmorgen zwei verdächtige Männer, die an den Türen der parkenden Autos rüttelten. Weil hier möglicherweise Autoknacker am Werk waren, informierten Zeugen die Polizei. Während der anschließenden Fahndung konnten - dank der Täterbeschreibung - kurz nach 4 Uhr zwei Tatverdächtige in der Zollamtstraße gestellt werden. Es handelt sich um zwei junge Männer aus dem Stadtgebiet. Währenddessen suchte eine weitere Streife den Tatortbereich ab. Es wurde ein roter BMW festgestellt, welcher komplett durchwühlt wurde. Die beiden Verdächtigen machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder wer selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-22500 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell