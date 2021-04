Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Büroräume nach Einbruch durchwühlt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagmorgen (25.04.2021) sind unbekannte Täter in Büroräume einer Dachdeckerfirma in der Fludersbach in Siegen eingebrochen.

Gegen kurz nach 3 Uhr hatte die Alarmanlage ausgelöst. Am Gebäude ist demnach eine Fensterscheibe eingeworfen und herausgebrochen worden. Im Inneren sind anschließend mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell