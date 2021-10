Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Festgefahrenes Tankschiff

Hagenbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.10.2021 kam es auf dem Rhein zu der Havarie eines Tankmotorschiffs. Das zu Berg fahrende Schiff fuhr sich am Hagenbacher Grund fest. Aufgrund des prognostizierten Pegels (Maxau) wird das mit 1230 t Gasöl beladene Tankmotorschiff nicht ohne Hilfe wieder freikommen. Wegen der Gegebenheiten wird das Tankmotorschiff voraussichtlich in den kommenden Tagen geleichtert werden. Es kam zu keinerlei Umweltbelastung. Ebenfalls kamen bei der Havarie keine Personen zu Schaden.

