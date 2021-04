Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Ford zerkratzt

Lingen (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag wurde an der Brucknerstraße der Ford eines ambulanten Pflegedienstes an der Fahrertür zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

