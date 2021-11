Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: Führerschein weg und 1300 Euro Sachschaden

Hamm - Pelkum (ots)

Ein 53-jähriger Opel Tigra - Fahrer befuhr am Sonntag, 07. November, gegen 16:15 Uhr die Große Werlstraße in südliche Richtung. In Höhe des Einmündungsbereiches Große Werlstraße / Fels-Loh-Straße kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus auf den Gehweg, wo er mit einem Poller kollidierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne die Schadensregulierung einzuleiten. Mit Hilfe von Zeugen konnte der flüchtige 53-Jährige an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden, öffnete jedoch nicht die Tür. Eine Staatsanwältin ordnete aufgrund hinreichender Erkenntnisse zum Alkoholkonsum vor Fahrtantritt die Türöffnung durch die Feuerwehr an. Bevor die Feuerwehr diese öffnen konnte, öffnete er die Tür selbstständig. Der flüchtige Fahrer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss, so dass die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Unfallfahrzeug wurde in der Garage aufgefunden. Es wies im Frontbereich einen entsprechenden Schaden auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1300 Euro. (kap)

