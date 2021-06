Polizei Mettmann

POL-ME: Honigwabenkisten von Bienenvolk entwendet - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2106019

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 02. Juni 2021, wurden insgesamt vier Honigwabenkisten eines an der Schneiderstraße in Langenfeld angesiedelten Bienenvolkes entwendet. Der Bienenstock wurde hierbei vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Mittwochmittag, gegen 13:30 Uhr, suchte der Besitzer mehrerer Bienenstöcke an der Schneiderstraße in Langenfeld seine Bienenvölker auf. Hierbei stellte er fest, dass einer der dort aufgestellten Bienenstöcke vollständig zerstört auf der Wiese lag. Vier in den Bienenstock eingelassene Honigwabenkisten waren entwendet worden.

Das zuvor darin wohnhafte Bienenvolk hatte den Bienenstock verlassen. Der Imker informierte die Polizei, welche ein Ermittlungsverfahren einleitete. Nach Angaben des Imkers kann das Bienenvolk nicht in einem separaten Bienenstock untergebracht werden, so dass das Volk für den Imker verloren ist.

Der entstandene Sachschaden, inklusive des verlorenen Bienenvolkes, wird auf circa 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell