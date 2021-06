Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimer brannte auf Supermarkt-Parkplatz - Ratingen - 2106017

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (3. Juni 2021) hat auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der "Am Weinhaus" in Ratingen-Homberg ein metallener Mülleimer gebrannt. Zeugen löschten den Brand und alarmierten die Feuerwehr.

Gegen 22:50 Uhr war ein Paar aus Homberg mit dem gemeinsamen Hund Gassi gegangen, als es auf dem Parkplatz des Supermarktes an einem Unterstand für die Einkaufswagen einen brennenden Mülleimer feststellte. Der Mann kippte den Mülleimer daraufhin zur Seite um zu verhindern, dass der Unterstand Feuer fangen konnte. Anschließend alarmierte das Paar die Feuerwehr, die kurz darauf vor Ort eintraf und den nur kleineren Brand schnell löschen konnte. Der Sachschaden wird auf eine Summe von rund 100 Euro geschätzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandlegung aus. Hinweise auf mögliche Verursacher ergaben sich bislang aber noch keine, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet. Diese nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell