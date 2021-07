Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe nicht erfolgreich - Polizei fasst Verdächtige ++ Unter Alkohol am Steuer ++ Ein Pkw verwickelt zwei Radfahrende in Unfall ++

Landkreis Verden (ots)

Diebe nicht erfolgreich - Polizei fasst Verdächtige

Verden. Am frühen Sonntagmorgen stellte eine 50-jährige Zeugin drei Männer fest, die sich unberechtigt auf ihrem Grundstück in der Waller Heerstraße an einem Schuppen zu schaffen machten. Die Personen flüchteten zwar zunächst mit Fahrrädern. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei Verden wurden jedoch drei Männer im Alter von 23 bis 36 Jahren in der Umgebung angetroffen, bei denen es sich nach ersten Ermittlungen um die Täter handeln dürfte. Die Männer hatten außerdem einen Peugeot und einen Ford Transit bei sich. Die Beamten der Polizei durchsuchten die Männer und die Fahrzeuge. Die Auswertung der Ergebnisse und die weiteren Ermittlungen auch zur möglichen Beute dauern an. Die Männer wurden währenddessen für weitere polizeiliche Maßnahmen wie eine erkennungsdienstliche Behandlung mit zur Wache genommen.

Unter Alkohol am Steuer

Verden. Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 35-jährigen Fahrer eines Lkw in der Nienburger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Atemalkoholgehalt von 2,3 Promille ergeben hatte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Schlüssel wurden einbehalten.

24-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer, weitere Drogen sichergestellt

Thedinghausen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Audi musste seine Fahrt am Sonntagvormittag in der Syker Straße beenden. Beamte der Polizei Achim kontrollierten den Mann und stellten dabei fest, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben dürfte. Ein Vortest erhärtete den Verdacht, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde, die nun auf Drogen untersucht wird. In seinem Audi wurden außerdem weitere mutmaßliche Drogen aufgefunden und sichergestellt. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an.

Ein Pkw verwickelt zwei Radfahrende in Unfall

Ritterhude. Zwei Radfahrende verunfallten am Sonntagnachmittag, als ein 30-Jähriger in einem VW von einem Grundstück in die Straße "Hüderbeek" einfahren wollte und die beiden Fahrräder scheinbar übersah. Ein 28-Jähriger konnte einen Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr verhindern, verletzte sich aber glücklicherweise nicht. Eine 55-Jährige verlor die Kontrolle über das Rad bevor es zu einem Zusammenstoß kam und stürzte. Rettungskräfte brachten die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf weniger als 100 Euro beziffert.

Motorradfahrer verunfallt

Verden. Ein 33-järiger Fahrer eines Motorrades kam am Sonntagnachmittag nach ersten Erkenntnissen von der Nikolaus-Kopernikus-Straße in Fahrtrichtung Weitzmühlener Straße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann fuhr bis in ein angrenzendes Maisfeld und verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar und wird noch von der Polizei Verden ermittelt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

