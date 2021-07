Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/osterholz von Sonntag, den 11.07.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs Achim. Am Samstagmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 31-Jährigen mit einem Sprinter in der Achimer Brückenstraße. Im Rahmen der Kontrolle gab dieser letztlich zu, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem stellten die Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest, so dass der Sprinterfahrer zur Dienststelle verbracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

14-jähriger Radfahrer angefahren

Achim. Bereits am Freitagmittag, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich in der Gaswerkstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Transitfahrer und einem 14-jährigen Radfahrer. Der Transitfahrer wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei eine Schülergruppe, welche zu dem Zeitpunkt die Gaswerkstraße in Richtung Bierden befuhren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Jugendlichen, welcher stürzte und sich leichte Verletzungen im Kopfbereich zuzog.

Transporter aufgeschlitzt

Grasberg. Am Samstagmorgen, gegen 09:27 Uhr, ereignete sich auf der K25 zwischen Quelkhorn und Grasberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Radlader und einem Daimler Viano. Der Verkehrsunfall ereignete sich, weil der Radladerfahrer, aus Quelkhorn kommend, auf ein linkseitiges Grundstück abbiegen wollte und dabei den, ihn bereits überholenden, Daimler übersehen hatte. Der Transporter wurde auf der rechten Seite regelrecht aufgeschlitzt, so dass ein geschätzter Sachschaden von 15000,- EUR entstand.

Unbekannter rammt Briefkasten und flüchtet Bassen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Mohnblumenweg in Bassen ein Briefkasten durch einen Unbekannten angefahren und so stark beschädigt, dass er aufsprang. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Achim bittet bei auffälligen Beobachtungen um Mitteilung unter 04202/9960.

Landkreis Osterholz:

Raub durch zwei unbekannte männliche Personen Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 21-jähriger in der Straße Am Bahndamm von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen. Plötzlich wurde der 21-Jährige von der einen Person festgehalten, während die andere ihn mehrere Gegenstände, darunter sein Handy, gegen seinen Willen abnahm. Das Handy wurde anschließend auf den Boden geworfen und dadurch zerstört. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf die Täter beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

Einbruch in Tankstelle

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Am Samstag, gegen 03:30 Uhr, hebelten zwei unbekannte Täter gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich der Tankstelle auf und betraten die Räumlichkeiten. Die Täter versuchten einen Tresor aus der Tankstelle zu tragen, wurden dabei aber von einem in der Nachbarschaft wohnenden 42-jährigen Bewohner beobachtet. Als dieser sich zu erkennen gab, ließen die Täter den Tresor fallen und verließen das Tankstellengelände mit einem unbekannten PKW. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf die Täter oder deren Fahrzeug beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Lilienthal. Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Falkenberger Landstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Der vordere Radfahrer, 33 Jahre alt, bremste vor einer Einmündung. Der hinter ihm fahrende 32-Jährige übersah dieses und fuhr auf den vor ihm fahrenden Fahrradfahrer auf und überschlug sich anschließend. Dabei verletzte dieser sich so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Auto fährt gegen Zaun

Schwanewede. Am frühen Samstagmorgen, kam es in der Betonstraße zu einem Unfall durch einen PKW, der erst gegen einen Zaun fuhr und anschließend im Straßengraben zum Stehen kam. Der 24-jährige Fahrer des PKW wurde dabei nicht verletzt. An dem Zaun entstand massiver Schaden, am PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden von etwa 6000EUR. Der Fahrer wurde zudem positiv auf Betäubungsmittel getestet. Dem Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

